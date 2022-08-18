Сеул, , 09:00 — REGNUM В течение пяти лет власти Сеула выделят 14,7 трлн вон (~$11 млрд) на поддержку семей с детьми. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии.

Женщина с ребёнком. Сувон, Южная Корея Елена Хованская © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, семьи с низким доходом, в которых воспитывается один ребёнок в возрасте до трёх лет, будут получать 300 тыс. вон (~$230) в месяц. Если в семье двое детей, то выплата составит $340, а если трое, то $455 в месяц.

Сообщается, что родители смогут получить помощь от правительства, если они вынуждены прибегать к услугам няни.

Между тем с 2023 года в тестовом режиме в столице будет запущена услуга временного ухода за детьми и сопровождения ребенка в больницу. Помимо этого, парковочные места для женщин на общественных парковках будут переориентированы на людей, приехавших с семьёй. В дополнение к этому, в течение года женщины после родов смогут получать помощь в уходе за здоровьем.