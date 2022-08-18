Новосибирск, , 08:57 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшее время стартует прививочная компания против гриппа. В регион поступило 410 370 доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

В настоящее время вакцину доставляют в медучреждения.

Как отметили власти, особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно — даже в один день.

Отметим, что по данным на 17 августа в Новосибирской области за сутки было зарегистрировано 4148 обращений из-за ОРВИ.