Екатеринбург, 18 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге строительство гимназии №40 на улице Мичурина планируют завершить в декабре 2023 года. Согласно плану школу должны возвести только в декабре 2024 года, сообщили журналистам в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, школа будет четырёхэтажной, площадью 26 тыс. квадратных метров. Учебное заведение смогут посещать до 1 тыс. детей. Проект предусматривает появление здесь библиотеки, спортивного зала, а также зон отдыха и игровых для учеников младших классов. На пришкольной территории расположится стадион с площадками для игровых видов спорта и беговой дорожкой.

Отмечается, что появление школы раньше запланированного графика является важной задачей для местных властей. Учебное заведение находится в густонаселённом районе, где необходимы дополнительные места для школьников.

Кроме того, в январе 2022 года планируется завершить строительство нового корпуса гимназии №20. В настоящее время здесь ведут отделочные работы.