Уфа, , 08:55 — REGNUM Новую цифровую модель преподавания и подготовки педагогов создали в Бирском филиале Башкирского государственного университета. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Виртуальная реальность Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что новая модель заключается в сборе всех существующих цифровых средств и методик образования, включая 3D печати и сканировании, инженерной и компьютерной графики, 3D-моделирования, автоматизированного проектирования, AR и VR технологий и электронной лаборатории.

«Технологии VR и AR часто упоминаются в программах, включающих в себя использование современных информационных технологий в процессе обучения, который проходит внутри различных виртуальных миров и симуляций, причем часто в игровой форме. Если говорить о применении технологий в образовании, то для виртуальной реальности — это изучение природы, проведение лабораторных работ по физике, изучение динозавров, путешествие по планетам, астрономии и многое другое. Для дополненной реальности — это изучение анатомии, химии, астрономии, поскольку студенты, экспериментируя, могут накладывать компьютерные слои на реальное пространство», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта, заместителя директора по научно-исследовательской деятельности Бирского филиала БашГУ Александра Пономарева.

Сообщается, что в настоящее время студенты, тестирующие на себе эти методики, изготавливают на 3D-принтерах различные наглядные механизмы для проведения экспериментов по математике и физике, воплощают дизайнерские идеи, проектируют ландшафты и здания.

Отмечается, что цифровые методики ориентированы на слушателей курсов повышения квалификации и на студентов бакалавриата. Сообщается, что новая цифровая модель преподавания применяется в лаборатории «Центра цифровой педагогики», которая реализуется в рамках программы «Приоритет 2030».