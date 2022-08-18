Тулун, Иркутская область, 18 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 18 августа известило о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух человек, тела которых были найдены в сгоревшем автомобиле УАЗ. По версии следствия, страшная находка обнаружилась 16 августа в лесном массиве примерно в 20 км от п. Аршан Тулунского района. На значительно поврежденных огнем телах двух неустановленных лиц найдены огнестрельные ранения.

СКР Сгоревший автомобиль с двумя трупами нашли в п. Аршан Тулунского района Иркутской области

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности погибших. На причастность к совершению преступления проверяются 34 и 36-летний мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортное средство с трупом, прикованным наручниками, было обнаружено вечером 6 июня 2022 года близ сел в Егорьевском районе Алтайского края. По подозрению в убийстве задержана 41-летняя жительница Рубцовска, которая пояснила, что погибший 68-летний мужчина являлся ее близким знакомым.

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