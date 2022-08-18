Пекин, , 08:51 — REGNUM Спустя год после завершения работ по прокладке путей на первом китайско-российском железнодорожном мосту через реку Амур (Хэйлунцзян), ожидается, что мост будет официально запущен в эксплуатацию уже в этом месяце, сообщает 18 августа газета Global Times.

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По мнению аналитиков, после многих лет задержек, официальный запуск в эксплуатацию железнодорожного моста Тунцзян-Нижнеленинское, который соединяет Китай и Россию, сыграет жизненно важную роль в двусторонней торговле и межконтинентальных сухопутных перевозках.

Источник газеты сообщил, что 7194-метровый мост, соединяющий город Тунцзян в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая с Нижнеленинским на Дальнем Востоке России, может начать функционировать в этом месяце, поскольку все подготовительные и вспомогательные проекты завершены.

Однако источник подчеркнул, что официальное объявление о точной дате открытия еще не было опубликовано. Строительство началось в 2014 году. В августе 2021 года, когда были проложены железнодорожные пути, использование моста было отложено из-за летнего наводнения на реке Амур, также известной в Китае как река Хэйлунцзян.

Россия отпраздновала завершение строительства своей части моста в апреле недалеко от села Нижнеленинское в Еврейской автономной области. В этом году на китайской стороне было добавлено недавно построенное помещение для сотрудников таможни для проведения инспекционных и карантинных работ. В последние годы Китай и Россия строят трансграничную инфраструктуру для стимулирования торговли.

Первый китайско-российский автомобильный мост, протянувшийся от Хэйхэ, пограничного города в провинции Хэйлунцзян, до российского города Благовещенск, перекинутый через реку Амур, был открыт для движения в июне.

Расширение связей через реку происходит по мере того, как Россия рассматривает возможности для увеличения экспорта со своего Дальнего Востока, а Китай ищет способы диверсификации своего импорта ключевых сырьевых товаров, таких как железная руда.

Железнодорожный мост мог бы сыграть жизненно важную роль. Это также сократит поездку между Хэйлунцзяном и Москвой на 809 километров и сэкономит 10 часов времени в пути по сравнению с поездкой через пограничный переход Суйфэньхэ. Экспортные статьи могут также включать уголь, полезные ископаемые, удобрения и изделия из древесины в Китай.