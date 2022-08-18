Вашингтон, 18 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Обсуждаемый странами ЕС запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России представляет собой позорную перспективу, пишет журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal.

Tour-market.gr Шенгенская виза

Наттрас напомнил, что, несмотря на то, что лидеры стран Евросоюза готовы обвинить «во всех грехах обычных граждан», они продолжают покупать газ из России.

Журналист отметил, что обсуждаемый запрет является «дешёвой пиар-акцией», которая может помочь сохранить видимую эффективность санкций.

«Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», — говорится в материале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство ЕС с подачи Эстонии и Финляндии обсуждает вариант запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Звучат мнения о том, что «туризм в цивилизованных странах — не для всех».

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