Москва, 18 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. После введения в России государственных систем прослеживаемости сократились случаи подделки продуктов питания, хотя «хитрые на выдумку» предприниматели продолжают подменять мясо в колбасе и сосисках. Об этом руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал в интервью РБК.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство колбасы

По его словам, недобросовестные предприниматели стараются заменить дорогое сырьё более дешёвым и продать такой товар подороже. А это — мошенничество. Так, они выдают «спред за сливочное масло, а консервы из сельди — за консервы из сайры».

В случае замены сырья производители должны честно указывать это на упаковке.

«Вы хотите сделать «Докторскую» колбасу из лёгкого или трахеи и написать «ГОСТ»? Но это неприлично. Почему? По ГОСТу положено добавлять не менее 75% мяса», — пояснил Данкверт.

Электронные информационные системы, в том числе система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», отслеживают оборот продуктов животного происхождения от сырья до розничного изделия.

«Многие мясокомбинаты не понимают, что мы сегодня анализируем входящее к ним сырьё, которое они используют при производстве продукции. И очень стыдно смотреть, когда там пишут «Сосиски детские. ГОСТ» или «Сервелат детский. ГОСТ», — сказал глава Россельхознадзора.

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