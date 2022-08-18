Чебоксары, , 08:48 — REGNUM В Чувашии в июле стоимость продовольственных товаров снизилась из-за сбора нового урожая, расширения и удешевления импорта, ввода новых животноводческих мощностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка Чувашии.

Скриншот с сайта Центробанка http://www.cbr.ru/

Годовой прирост цен на продукты питания в Чувашии в июле 2022 года составил 18,07% после 19,63% в июне. Банкиры связывают это с расширением предложения овощной продукции, укреплением рубля и государственной поддержкой аграриев.

Отмечается, что значительное влияние на ценовую ситуацию оказал сбор нового урожая «в большем объёме, чем годом ранее, в основном из южных регионов» России, рост объёмов выращивания овощей в частных подворьях. Также отразился на сдерживании цен запрет на импорт овощей из ряда стран и обнуление ввозных пошлин.

На цены на привозные фрукты повлияло удешевление импорта из‑за укрепления рубля.

Что касается животноводческой продукции, то рост цен замедлился на свинину и молочное производство из-за ввода новых производственных мощностей, увеличения предложения на рынке и федеральных мер поддержки.

Годовой рост цен на макаронные изделия, некоторые крупы и сахар замедлился после «постепенного исчерпывания повышенного спроса» на них. На стоимости рыбопродуктов повлияло увеличение объёма вылова лососевых.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии, как и в большинстве регионов, годовая инфляция в июле замедлилась до 16,72% после 17,55% в июне, но оставалась выше среднероссийского (15,1%) и окружного (15,54%) уровней.

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