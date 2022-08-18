Благовещенск, 18 августа 2022, 08:47 — REGNUM В восьми районах Амурской области есть школьные маршруты, состояние которых необходимо улучшить перед тем, как возить по ним учеников. Всего таких дорог 13, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе правительства региона.
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Подготовку проездов к новому учебному году затрудняют паводок и дожди. Самая сложная ситуация в Зейском районе.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году паводок создал проблемы и с перевозкой школьников. В конце августа в неудовлетворительном состоянии находились 43 школьных маршрута из 277.