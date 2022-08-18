Благовещенск, 18 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В восьми районах Амурской области есть школьные маршруты, состояние которых необходимо улучшить перед тем, как возить по ним учеников. Всего таких дорог 13, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе правительства региона.

17.mchs.gov.ru Паводок

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Подготовку проездов к новому учебному году затрудняют паводок и дожди. Самая сложная ситуация в Зейском районе.

«К 1 сентября школьные маршруты должны быть готовы вне зависимости от погодных условий. В тех районах, где есть замечания, работы необходимо ускорить, — у дорожников осталось не так много времени. Основное требование к маршрутам, по которым детей каждый день будут возить в школу, — их безопасность», — подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году паводок создал проблемы и с перевозкой школьников. В конце августа в неудовлетворительном состоянии находились 43 школьных маршрута из 277.