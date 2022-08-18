Вашингтон, 18 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Нефтедобыча в США снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 12,1 млн баррелей в сутки по итогам недели с 6 по 12 августа. Об этом 17 августа сообщило на своем сайте управление энергетической информации американского министерства энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С учетом прошедших четырех недель суточное извлечение нефти в стране в среднем достигало 12,125 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация нефтедобывающих стран не виновата в резком росте цен на энергоносители в мире, и такая ситуация вызвана «хроническим недоинвестированием» в нефтегазовую промышленность.