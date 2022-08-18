* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 08:46 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили в тюрьму 38 своих боевиков, освобождённых из плена Фронтом сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тюрьма ru.torange.biz

Согласно источникам, эти люди в настоящее время находятся в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере. По словам собеседников, радикалы предприняли это в наказание за сдачу в плен силам сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.

Как сообщало ИА REGNUM, Фронт национального сопротивления заявил 15 августа, опубликовав видеозапись, что силами фронта взято в плен 40 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впоследствии 38 из них, кроме двух командиров, были освобождены Фронтом сопротивления.