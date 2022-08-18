Москва, 18 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Министерство обороны России 18 августа опубликовало видео удара по позициям подразделений вооружённых сил Украины.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

На видео — кадры боевого применения реактивной системы залпового огня «Ураган» в ходе специальной военной операции России на Украине. В ролике показан залп РСЗО с позиций в поле. Поочерёдно по украинским военным объектам выпускаются четыре ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия утром 18 августа обстреляла Донецк и Гольмовский в ДНР.