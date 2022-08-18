Тбилиси, 18 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Депутат грузинского парламента Созар Субари в очередной раз подверг критике посла США в Грузии Келли Дегнан, сообщает 17 августа Первый канал грузинского телевидения.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Я удивлён, что на этот раз госпожа Дегнан даже выступила против позиции Госдепартамента США. Они прямо оценили ночь на 21 июня как попытку вторжения в парламент Грузии. Дегнан использует термин, который очень популярен в оппозиции, и называет это «ночью Гаврилова». Меня очень интересует позиция Дегнан — считает ли она оправданным нападение на сотрудников полиции, считает ли он, что имело место вторжение в парламент, были ли призывы к этому. Дело было возбуждено, и это подтверждается фактами. Согласно заявлению Дегнан, создаётся впечатление, что она одобряет все эти действия, расходящиеся с позицией Госдепартамента США. С другой стороны, это заявление является подтверждением того, о чём мы говорили вчера в нашем заявлении, что посол США приложила очень серьёзные усилия, чтобы освободить из тюрьмы виновных в ночи на 21 июня, которым были предъявлены обвинения», — сказал Субари.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 июня 2019 года в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные нахождением в грузинской столице российской парламентской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым.