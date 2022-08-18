Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM В Бурятии продолжают фиксировать резкий рост пассажиропотока международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Об этом рассказал гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ

Июль главные воздушные ворота республики закончили с ростом +35%. Кроме того, за первую половину августа число пассажиров, которых обслужил аэропорт, выросло на 37%.

«Ежедневно аэропорт «Байкал» обслуживает около 2,5 тыс. пассажиров. Рекомендуем покупать билеты на осень заранее», — добавил он.

Напомним, 3 июля улан-удэнский аэропорт побил исторический рекорд, обслужив 3161 пассажира за сутки.

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