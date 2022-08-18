Пермь, , 08:42 — REGNUM Губернатор Пермского края призвал население делать антиковидные прививки. Он назвал большой угрозой низкую степень иммунизации и вакцинации, сообщают СМИ.

Вакцинация Permkrai.ru

«Самая большая угроза, которую мы видим, это низкая степень иммунизации для населения, ниже 6%, и вакцинация — 30% от нормы», — сказал Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что местные больницы лучше подготовлены к росту заболеваемости коронавирусом, чем в прошлую волну, — дополнительно закуплены компьютерные томографы и кислород. Однако необходим коллективный иммунитет. В противном случае медицинская сеть может не выдержать.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, коллективный иммунитет в Прикамье на 12 августа составляет 6,1%. За неделю на 100 тыс. населения выявлено более 150 случаев заражения коронавирусом.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 19 ранговое место среди субъектов России и третье место в ПФО.