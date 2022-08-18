Доха, 18 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Катаре Ридван Хассан надеется, что отношения между Индонезией и Катаром будут продолжать улучшаться, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«У Индонезии и Катара по-прежнему есть широкие возможности для сотрудничества в различных областях», — заявил Ридван Хассан.

В праздновании Дня независимости Индонезии приняли участие около 120 человек. Праздник начался с поднятия индонезийского флага.

На протяжении многих лет Индонезия и Катар поддерживали хорошие отношения в различных областях. Сотрудничество в области политики, например, было реализовано, посредством сотрудничества в области обороны и в продвижении мирного процесса в Афганистане.

В области экономики и торговли страны также поддерживают взаимовыгодное партнерство. Общий объем двусторонней торговли между Катаром и Индонезией в 2021 году достиг $893 млн. В период с января по май 2022 года общий объем торговли увеличился на 27,14% до $514,5 млн по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В социально-культурной сфере сотрудничество Индонезии и Катара вступает в новую фазу с избранием Индонезии страной-партнером Года культуры Катара в 2023 году.