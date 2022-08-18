Пекин, , 08:42 — REGNUM Онлайн-слух о готовящемся со стороны Китая запрете на импорт сельскохозяйственной продукции, особенно мяса, из Австралии и Новой Зеландии из-за опасений по поводу ящура, опубликованный китайским аккаунтом в социальных сетях, вызвал широкую обеспокоенность в Австралии, что является явным выражением угрызений совести Австралии из-за ее ошибок, связанных с подрывом китайско-австралийских отношений, сообщается 17 августа в редакторской колонке газеты Global Times.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Слух привлек большое внимание австралийских СМИ, поскольку австралийские экспортеры говядины, как сообщается, находятся в состоянии повышенной готовности. Даже премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил 16 августа, что у Китая нет оснований использовать ящур для приостановки импорта говядины.

«Существует явная чрезмерная реакция на простой рыночный слух с австралийской стороны. Китайские таможенные власти не выпустили никакого официального уведомления. Поставки мяса как из Австралии, так и из Новой Зеландии в настоящее время проходят таможенную очистку в обычном режиме. Даже китайский аккаунт WeChat, опубликовавший этот слух, сообщил 15 августа, что таможенное оформление австралийских фермерских товаров, включая мясо и молочные продукты, вернулось к нормальному режиму», — отмечает газета.

Действительно, сам источник слухов является неофициальным и никогда не был заверен ни одним китайским официальным лицом. В определенной степени иррациональное внимание и шумиха вокруг пустых слухов отражают сохраняющуюся обеспокоенность рынка по поводу китайско-австралийских экономических и торговых отношений, которые уже некоторое время находятся в тени политической напряженности между двумя странами, продолжает издание.

Альбанезе 16 августа также воспользовался возможностью, чтобы призвать Китай снять существующие торговые ограничения на австралийские товары, включая вино, уголь и ячмень. Хотя это с одной стороны может отражать стремление Австралии добиться от Китая так называемых торговых ограничений, с другой же стороны, это также указывает на отсутствие политической готовности решать фундаментальные вопросы, влияющие на китайско-австралийские экономические и торговые отношения. С момента вступления в должность Альбанезе выдвигал предварительные условия для улучшения двусторонних отношений, заявляя, что так называемые китайские экономические санкции должны быть отменены.

Тем не менее, трудности, с которыми сталкиваются нынешние китайско-австралийские экономические и торговые отношения, являются результатом политической напряженности. Именно бывшая администрация Моррисона в Австралии присоединилась к возглавляемой США кампании сдерживания Китая и выступила с инициативой проведения политики, демонстрирующей ее враждебность по отношению к Китаю. Учитывая дипломатическую стратегию Канберры, которая выставила Китай враждебной мишенью, двусторонние экономические отношения не могут оставаться безмятежными.

«Именно поэтому на этот раз рынок так легко взбудоражили слухи о запрете торговли. Первопричина кроется в политике, а не в экономике. Фактически, именно взаимодополняющий характер двух экономик, а также их торговые обмены на протяжении многих лет все еще удерживают двустороннюю торговлю от срыва, несмотря на замораживание двусторонних политических отношений», — продолжает газета.

Если же Австралия не изменит свою политику в отношении Китая, начиная с политического и дипломатического уровней, тревоги и опасения будут продолжать преследовать рынок. Поэтому Китай надеется, что австралийская сторона сможет предпринять конкретные действия для улучшения двусторонних отношений, вместо того чтобы пытаться уклониться от ответственности и оказывать давление на Китай, что не является верным путем для улучшения двусторонних торговых связей.