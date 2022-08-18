Бразилиа, 18 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Федеральная полиция Бразилии обвинила президента страны Жаира Болсонару в том, что он призывал не пользоваться масками во время пандемии COVID-19 и заявлял, что при вакцинации от вируса люди рискуют заразиться СПИДом, передает агентство Reuters.

Senado Federal Жаир Болсонару

В документе, направленном в Верховный суд Бразилии, полиция заявила, что попытки Болсонару препятствовать соблюдению ограничительных мер, введенных в связи с пандемией, равносильны уголовному преступлению, а попытки связать вакцинацию с риском заразиться СПИДом — менее тяжкому правонарушению.

Полиция обратилась к судье Верховного суда Алешандре де Мораесу с просьбой разрешить ей предъявить обвинения Болсонару и другим лицам, причастным к расследованию.

В октябре 2021 года Болсонару заявил в социальных сетях, не представив никаких доказательств, будто официальные отчеты правительства Великобритании свидетельствуют о том, что люди, полностью вакцинированные от COVID-19, заболели СПИДом.

После этих заявлений для президента, который сам отказался вакцинироваться, был временно закрыт доступ к Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и YouTube.

Полиция заявила, что для завершения расследования необходимы дополнительные меры, в том числе опрос Болсонару.

Генеральная прокуратура, которая обычно занимается юридическим представительством президента, пока не ответила на просьбу агентства о комментарии.