Москва, 18 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Один из самых крупных российских ретейлеров — компания «Магнит», у которой около 27 тысяч магазинов, собирается снизить объём направляемых на мусорные полигоны отходов, в том числе путём продажи просроченных продуктов. Об этом 18 августа сообщает издание «Известия» со ссылкой на документы компании по управлению устойчивым развитием.

Липунов Г.А Супермаркет «Магнит»

«Цель торговой сети — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам», — говорится в публикации.

Также уточняется, что проект по экологическому аудиту просроченных продуктов, скапливающихся на складах в магазинах, был запущен «Магнитом» летом 2021 года в 36 торговых точках, и теперь он будет расширен.

При этом указывается, что в данный момент компания ищет интересующихся таким предложением, прорабатывая механизм его работы, и после пробного запуска проекта может начать его развивать. Также указывается, что это будет способствовать сокращению расходов «Магнита».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что житель тюменского города Тобольска подозревается в незаконном обороте контрафактной рыбной продукции в особо крупном размере.