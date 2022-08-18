Барнаул, 18 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Не всё, что просрочено, — опасно, считает депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что российские сетевые магазины в рамках компании по сокращению объёма пищевых отходов намерены продавать продукты, у которых истёк срок годности, она пояснила:

Пресс-служба ООО «ТЭО» У дома возле супермаркета зафиксирована выброшенная «просрочка» в Тюмени.

«Можно поддержать это решение, но исключительно для продажи субъектам для переработки на удобрения, корма животным и для иных целей, не связанных с изготовлением из переработанного товара нового пищевого продукта для человека. Поэтому жестко и прозрачно должна отслеживаться цепочка движения списанного товара.

Возможность создания продукта питания человека из просрочки должна быть полностью исключена. Иначе, даже если сделать хоть какие-то послабления в этой части, то будет очень сложно «поймать» просроченный продукт в системе пищевого производства. В случае продажи просрочки переработчикам, занимающимся этим видом деятельности, возможно наладить корректный контроль».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что компания «Магнит» — один из крупнейших ретейлеров страны — приняла решение сократить объём пищевых отходов, которые отправляются на полигоны, информировали «Известия». Сейчас компания уже начала поиск заинтересованных покупателей на «товары, утратившие свои потребительские свойства».

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