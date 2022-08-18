Киев, 18 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, попытаются убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и отказ от южных территорий. Так считает советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Во Львове 18 августа состоится встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом. Арестович выразил мнение, что Зеленский отвергнет любую из мирных инициатив.

«Может быть, и будут [предлагать прекращение огня и отказ от попыток вернуть юг]», — согласился Арестович в ходе интервью YouTube-каналу «Фейгин Live» (Марк Фейгин — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Он добавил, что боится даже предположить, что Зеленский на это ответит.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации российские войска освободили регионы на юге Украины. Это Херсонская область и приазовская часть Запорожской области, в том числе города Херсон, Мелитополь и Бердянск. Украина оказалась отрезана от Азовского моря.

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