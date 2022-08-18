Лодзь, Польша, 18 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Португальская «Бенфика» одержала победу над киевским «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лодзи (Польша) и завершилась со счётом 2:0.

Alface «Бенфика»

В составе «Бенфики» голы забили защитник Мораес Жилберто на девятой минуте и нападающий Гонсалу Рамуш на 37-й.

Ответный матч состоится 17 августа в Лиссабоне.

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