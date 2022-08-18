Владивосток, , 08:34 — REGNUM В больницу с симптомами отравления поступили 24 ребёнка из детского лагеря «Юнга» в Приморском крае. В пищеблоке лагеря проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ребенок в больнице Today.kz

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В стационар детей привезли на скорой вечером 17 августа с тошнотой, рвотой, высокой температурой и болями в животе. Семь детей были госпитализированы, остальных родители забрали домой, сообщило VL. RU. У одного из подростков помимо энтерита также обнаружили COVID-19. Всего в лагере находится 261 ребёнок.

Продукты, условия их хранения и приготовления проверяет краевое управления Роспотребнадзора. Изъяты документы, взяты пробы. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в детском лагере «Восток» Семеновского района Нижегородской области. Там пострадали около 20 детей.