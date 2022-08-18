Томск, , 08:34 — REGNUM Преподаватели Томского педуниверситета организовали курсы для учителей Луганской Народной Республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, педагоги уже прослушали лекции по истории.

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В частности, были раскрыты темы о предпосылках и условиях Февральской буржуазной революции, а также о культурной жизни России в годы революции и гражданской войны.

Далее луганских учителей ждут занятия по литературе. Отмечается, что помимо знаний по предмету, они смогут перенять методику преподавания, умение грамотно и ненавязчиво передать материал ученикам.

«Проект по переподготовке педагогов из ДНР и ЛНР реализуется по инициативе Министерства просвещения России. В июле ТГПУ подписал договор о сотрудничестве с Луганским государственным педагогическим университетом, томичи взяли на себя переподготовку луганских учителей», — добавили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, параллельно в Томске работает делегация врачей из ЛНР во главе с первым замминистра здравоохранения республики Олегом Валиевым. Они познакомились здесь с организацией высокотехнологичной и экстренной медицинской помощи в регионе.

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