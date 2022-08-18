Самара, 18 августа 2022, 08:38 — REGNUM Делегация Самарской области прибыла в город Снежное Донецкой Народной Республики. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе областного правительства.
Сообщается, что делегацию возглавил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.
Члены делегации ознакомились с ходом ремонта и восстановления социально-значимых объектов, проверили подготовку к отопительному сезону.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что восстановление систем водоснабжения и отопления в городе Снежное (ДНР) затрудняется ветхим состоянием коммунальной инфраструктуры города.
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