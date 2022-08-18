Самара, 18 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Делегация Самарской области прибыла в город Снежное Донецкой Народной Республики. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Строительство водопровода

Сообщается, что делегацию возглавил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Члены делегации ознакомились с ходом ремонта и восстановления социально-значимых объектов, проверили подготовку к отопительному сезону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что восстановление систем водоснабжения и отопления в городе Снежное (ДНР) затрудняется ветхим состоянием коммунальной инфраструктуры города.