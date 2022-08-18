* талибов — запрещённая в России организация

Шибарган, Афганистан, 18 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Мулла Шуайб Рисалат, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Джаузджан, назвал причину недавних пожаров в уезде Файзабадском «промыслом божьим». Губернатор сказал, что причина этих пожаров была установлены «шейхами и учёными после полного исследования и обращения к великому Корану».

Niklas Freidwall Пожар

По сообщению агентства «Бахтар», губернатор «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который прибыл в кишлак Бала Мардиан, чтобы успокоить население, вместе с группой улемов и жителей уезда вознёс молитву о прекращении пожаров.

Мулла Сираджуддин Ахмади, начальник полиции Джаузджана, заявил, что положение людей в этом кишлаке ужасающее и что «нет другого средства, кроме как молиться Всевышнему, и мусульмане должны молиться за жителей этого кишлака».

После недавних пожаров в уезде Файзабад Абдул Саттар Халими, начальник пресс-службы полицейского управления Джаузджана, заявил, что в результате этих пожаров более 800 семей были перемещены в соседние кишлаки.

Жители Бала Мардиана сообщили агентству «Бахтар», что более 70% жителей этого кишлака переселились в близлежащие населённые пункты, и в случае продолжения пожаров существует вероятность полной эвакуации этого кишлака.

По словам представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате пожаров в Бала Мардиан «сгорело более 120 жилых домов, а все имущество этих семей превратились в пепел».