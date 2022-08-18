Тбилиси, , 08:33 — REGNUM Россия поставила в Грузию с января по июль 2022 года 40,08% от общего импорта автомобильного топлива, оставаясь крупнейшим поставщиком. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Агентства конкуренции.

Вагон — цистерна для нефтепродуктов Ural-66

«За отчётный период 40 хозяйствующих субъектов импортировали в республику 810 320 литров бензина и дизельного топлива», — говорится в отчете.

Отмечается, что второе место в списке поставщиков топлива в Грузии занимает Румыния, которая поставляет 26,5% от потребностей республики. Болгария, находящаяся на третьем месте, — 13,4%. Далее идут Туркмения (9,9%) и Азербайджан (7,7%).

В Агентстве конкуренции отмечают, что российское топливо покупают охотней, так как оно немного дешевле того, что привозят из ЕС. Если рассматривать только период с апреля по июль, то его доля в поставках составляет до 65%.

Стоит отметить, что по итогам января-февраля 2022 года Россия была на четвёртом месте по объему поставок топлива (29,2 тыс. тонн, 16%) в Грузию. Но с марта объемы поставок резко выросли и по итогам первого квартала на грузинские рынки попало 54,4 тыс. тонн российского топлива, в итоге РФ стала первой в списке импортёров Грузии.