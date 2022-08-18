Новороссийск, Краснодарский край, 18 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае спасли мужчину и ребёнка. Об этом 18 августа сообщили в службе спасения региона.

Фото Алексея Гусева Горы

Туристы спускались к морю по отвесной скале и застряли. Происшествие случилось возле Широкой Балки под Новороссийском.

На место прибыли спасатели. Мужчину и ребёнка достали, используя альпинистское снаряжение. Сейчас с ними всё в порядке, их доставили на базу отдыха.