Челябинск, , 08:32 — REGNUM Участники национального проекта «Производительность труда» из Челябинской области продемонстрировали на форуме «Армия-2022» свои разработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда развития промышленности.

Форум проводится с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Компания «ДСТ-Урал» представила погрузчик ПГ-20. А автозавод «Урал» показал свои перспективные инновационные разработки. На этом предприятии занимаются сразу несколькими проектами, включёнными в стратегию развития автомобильной промышленности России.

Завод «СпецАгрегат» в свою очередь продемонстрировал аэродромный подвижный электороагрегат, а также фрезернороторный снегоочиститель, производительность которого составляет 3,5 тыс. тонн снега. Интерес к этой технике уже проявили представители Казахстана и Уганды.

Как отмечает губернатор области Алексей Текслер, Южный Урал представлен на этом форуме широко. «Так как у нас работают компании «Ростеха», «Роскосмоса» и «Росатома», а также другие промышленные предприятия, ориентированные на военную продукцию», — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что на выставке также была представлена техника, которая может пригодиться при разминировании. Для освобождённых от киевских вооружённых формирований территорий это актуально. «Мы обязательно будем развивать производственную базу в регионе», — отметил Текслер.