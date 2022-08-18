Сеул, , 08:33 — REGNUM Внешний долг Южной Кореи достиг рекордной отметки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, на конец июня 2022 года внешний долг Южной Кореи составил $662 млрд, что на $7,9 млрд больше по сравнению с тремя месяцами ранее.

Нынешний показатель является максимальным с 1994 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Сообщается, что краткосрочный долг увеличился на $8,9 млрд и составил $183,8 млрд. По состоянию на конец июня отношение краткосрочного долга к валютным резервам страны возросло до 41,9%, что на 3,7% больше по сравнению с тремя месяцами ранее. Данный показатель является максимальным со второго квартала 2012 года, когда показатель достиг отметки 45,6%.

По словам представителей ЦБ, рост внешнего долга страны связан с продажей правительством долларов для стабилизации местной валюты и снижением стоимости недолларовых активов.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец июля 2022 года валютные резервы Южной Кореи составили $438,61 млрд.

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