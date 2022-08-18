Сеул, 18 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Внешний долг Южной Кореи достиг рекордной отметки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, на конец июня 2022 года внешний долг Южной Кореи составил $662 млрд, что на $7,9 млрд больше по сравнению с тремя месяцами ранее.

Нынешний показатель является максимальным с 1994 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Сообщается, что краткосрочный долг увеличился на $8,9 млрд и составил $183,8 млрд. По состоянию на конец июня отношение краткосрочного долга к валютным резервам страны возросло до 41,9%, что на 3,7% больше по сравнению с тремя месяцами ранее. Данный показатель является максимальным со второго квартала 2012 года, когда показатель достиг отметки 45,6%.

По словам представителей ЦБ, рост внешнего долга страны связан с продажей правительством долларов для стабилизации местной валюты и снижением стоимости недолларовых активов.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец июля 2022 года валютные резервы Южной Кореи составили $438,61 млрд.

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