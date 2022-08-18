Циндао, Китай, , 08:30 — REGNUM Моряки военно-морских сил Китая и России начали соревнования в боевом мастерстве в портовом городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 18 августа газета China Daily.

ВМС НОАК

Члены экипажа ракетного фрегата «Линьи» типа 054A с управляемыми ракетами на борту Северного флота Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) и корвета «Громкий» типа «Стерегущий» Приморской флотилии Тихоокеанского флота России примут участие в конкурсе «Кубок моря», соревновании среди надводных кораблей и судов в рамках Международных Армейских игр 2022 года (АрМИ-2022), согласно пресс-релизу ВМС НОАК.

На церемонии открытия в Циндао 17 августа командир военно-морской базы НОАК и главный организатор конкурса старший капитан Ли Лие заявил, что НОАК создаст справедливую, прозрачную конкурентную среду и окажет всю необходимую поддержку мероприятию, чтобы сделать его платформой для дружбы и сотрудничества между двумя странами. военные.

В пресс-релизе приводятся слова заместителя командующего Приморской флотилией капитана 1 ранга Александра Багдасарова о том, что конкурс позволит обеим сторонам учиться друг у друга и углублять взаимопонимание. Это также послужит укреплению двустороннего стратегического партнерства и облегчит совместные усилия по противодействию военным угрозам на море.

Соревнования «Кубок моря», которые планируется завершить 21 августа, включают в себя боевые стрельбы, маневры противовоздушной обороны, поисково-спасательные операции, а также антитеррористические и антипиратские учения. АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа в 12 странах. Почти 280 команд из 37 стран примут участие в 36 соревнованиях, говорится в сообщении Министерства обороны России.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая военнослужащие сухопутных войск девяти команд из Китая, России, Белоруссии, Ирана и Венесуэлы принимают участие в двух соревнованиях — «Суворовский натиск», соревновании между экипажами машин пехоты, и «Безопасный маршрут», соревновании по разминированию для военно-инженерных войск. Соревнования продлятся две недели, а церемония закрытия запланирована на 26 августа.