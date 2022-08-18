Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:35 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области местная жительница предстала перед судом по обвинению в избиении до смерти своей подруги-инвалида. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла в мае 2021 года. В ходе распития алкоголя у девушек возник конфликт. Одна из свердловчанок десятки раз ударила другую. От полученных травм избитая скончалась в больнице.

Суд назначил свердловчанке семь лет колонии общего режим. Кроме того, женщина выплатит 1 млн рублей семье погибшей.

Отметим, вменяемая свердловчанке статья относится к тяжким. За второе полугодие 2022 года тяжких преступлений было совершено 4240. Показатель на 12,9% ниже, по сравнению с аналогичным в 2021 году.