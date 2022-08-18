Запорожье, Украина, 18 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Запорожской области ополченцы начали формировать добровольческую армию для полного освобождения региона от украинских нацистов, заявил командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что отряд «Троя» является центром формирования групп добровольцев. Командир отряда подчеркнул, что в отряд набирают не только жителей Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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