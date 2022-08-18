Мелитополь, Украина, , 08:25 — REGNUM Потери украинских военных, среди которых в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины погибли уже свыше 200 тыс. человек, значительно занижаются киевским режимом. Об этом 18 августа заявил один из лидеров ополчения Запорожья, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч «двухсотых» (погибших. —ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй», — приводит его слова РИА Новости.

Также командир ополчения Запорожья уточнил, что им используются разные источники информации, по совокупности которой он может назвать такие цифры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о героизме и мужестве старшего лейтенанта Артёма Деева, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили 18 августа в Минобороны России.