Горно-Алтайск, , 08:24 — REGNUM В Горно-Алтайске задержан сотрудник Республиканской больницы, который на базе медицинского учреждения организовал майнинг-ферму. Операция была проведена силами полиции и ФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Республики Алтай.

Биткоины Marko Ahtisaari

30-летний задержанный работает в должности главного специалиста по защите информации республиканской больницы. По предварительным данным, в феврале 2021 года он начал добычу криптовалюты «Биткоин» дома при помощи своего компьютера. Однако вскоре он решил использовать в этих целях более мощное оборудование больницы.

«Подключив системный блок к серверному оборудованию, располагающемуся в помещении, где ранее находился госпиталь больных COVID-19, он приступил к добыче крипто валюты с подключением к линии электросети медицинского учреждения», — отметили в ведомстве.

Майнинг-ферма проработала около года. Нанесённый за это время ущерб больнице из-за незаконного использования электроэнергии был оценён в почти 400 тыс. рублей.

Мужчину подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Задержанный уже признал свою вину, ему теперь грозит до двух лет лишения свободы.