Уфа, 18 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Памятник воинам Воздушно-десантных войск повредили неизвестные в башкирском городе Стерлитамак. Об этом 18 августа сообщил глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов на своей странице в социальной сети.

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«Снова вандалы! Памятник, который установили две недели назад, начали разрушать», — сообщил он.

Глава администрации напомнил, что данный монумент был установлен ветеранскими общественными организациями.

«Они вложили немало сил, средств, а главное — души в создание памятника десантникам. Кто-то повредил часть скульптуры десантника. Для этого, конечно, надо было приложить усилия, но, как говорится, ломать не строить», — заявил Газизов.

Чиновник сообщил, что материалы по данному делу уже отправлены в полицию.

«Злоумышленников мы найдём. Виновные будут наказаны по закону», — заверил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава администрации башкирского города Агидель Фанис Гильванов попросил вандалов самим привести в порядок испорченное ими городское имущество на детских площадках и во дворах.