Хайфа, Израиль, , 08:24 — REGNUM Израильский «Маккаби» (Хайфа) одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

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На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Маккаби» Францди Пьерро. Через девять минут «Црвена Звезда» сравняла счёт благодаря голу полузащитника Александра Пешича. А на 39-й хавбек Гелор Канга вывел сербскую команду вперёд.

На 51-й минуте нападающий «Маккаби» Пьерро оформил дубль, а через 10 минут полузащитник Тьяронн Чери вывел израильский клуб вперёд.

Ответный матч состоится 23 августа на стадионе «Райко Митич» в Белграде.