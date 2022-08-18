Чебоксары, , 08:24 — REGNUM В Чувашии взяты под стражу ещё два фигуранта уголовного дела об ограблении на 3,2 млн рублей, совершённом 12 лет назад. Двух братьев, которые находились в розыске, задержали в Калужской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, преступление было совершено в мае 2010 года, участниками разбойного нападения являются четверо жителей республики. Полицейские установили, что они напали на двух работниц сети магазинов, которые несли в банк выручку на 3,2 млн рублей, и, применив насилие, забрали всю сумму.

Двух фигурантов уголовного дела задержали через неделю, один из них добровольно вернул 850 тыс. рублей. Их осудили в августе 2011 года, преступники получили четыре и девять лет лишения свободы.

Остальные два фигуранта уголовного дела, которые являются братьями, с 2010 года находились в федеральном розыске. В 2022 году поступила информация о нахождении обвиняемых в городе Козельске Калужской области. Их задержали чувашские полицейские при силовой поддержке спецназа и под конвоем доставили в Чувашию.

Фигурантам уголовного дела в настоящее время 35 и 38 лет, они взяты под стражу.

Напомним, что в апреле 2022 года в Чебоксарах совершено разбойное нападение на магазин интимных товаров. В преступлении подозревают 17-летнего парня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии вынесен приговор по делу об ограблении двух долгожительниц, которые скончались до вынесения приговора. На момент преступления пострадавшим было 92 года и 99 лет.

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