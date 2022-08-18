Добрянский район, Пермский край, 18 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Пермском крае завершился ремонт моста через реку Полазна на трассе Пермь — Березники, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

permkrai.ru Мост

Протяжённость инженерного сооружения составляет свыше 500 метров. Мост расположен на территории Добрянского городского округа и построен в 2002 году.

Мостовой переход обеспечивает связь северной части Прикамья с Пермью: по нему ежедневно движутся потоки не только автомобилей, но и спецтехники. В связи с высокой интенсивностью движения в 2009 году был проведен первый капитальный ремонт. В 2021 году начали следующий капремонт. На средства краевого бюджета отремонтировали одну полосу движения. На 2022 год объект был включен в национальную программу «Мосты и путепроводы». Ремонту подвергли вторую полосу. На время работ мост не перекрывался, для регулирования дорожного движения транспорта был установлен временный светофор.

Стоит отметить, из бюджетов разных уровней на ремонт искусственных сооружений Пермского края выделено более 700 млн рублей. В рамках нацпрограммы отремонтируют 22 моста и три путепровода. В 2022 году в нормативное состояние приводится 11 мостов в десяти муниципалитетах.