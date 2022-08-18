Курган, 18 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Кургане пропал памятник Владимиру Ленину, который ранее располагался по адресу ул. Карбышева, 52. О внезапном исчезновении монумента сообщил депутат гордумы Яков Сидоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИА «Красная Весна» Памятник Ленину на ул. Карбышева

«Со слов местных жителей скульптура была демонтирована и увезена примерно две недели назад сотрудниками организации, монтировавшей забор из оцинкованного железа вокруг территории. Памятник оставался целым после погрузки. Будем разбираться дальше. Надеюсь, на помощь Курганского отделения КПРФ», — пишет Яков Сидоров.

Как пояснили порталу 45.ru в горадминистрации Кургана, установленная неким учебным заведением в 1960 году скульптура вождя пролетариата в реестре памятников или объектов муниципальной собственности не числится.

«За годы своей эксплуатации малая архитектурная форма сильно разрушилась, поскольку была выполнена из бетона, не подлежала транспортировке и восстановлению. В связи с этим она была демонтирована. Ни от КПРФ, ни от других организаций обращений по поводу состояния этой скульптурной группы, дальнейшей ее судьбы не поступало», — отметили в мэрии столицы Зауралья.

Отмечается, что территория, на которой был размещён памятник Ленину, подлежит комплексному развитию. Здесь будут строиться жилые дома.

Ранее о плачевном состоянии памятника Ленину на ул. Карбышева, 52 сообщало и ИА REGNUM. Монумент уже в 2020 году стоял без кисти, торчала арматура, краска слезла. И уже тогда стоял вопрос об отсутствии у памятника принадлежности какому-либо ведомству или муниципалитету.