Канберра, , 08:22 — REGNUM Уровень безработицы в Австралии в июле снизился до 48-летнего минимума, хотя рост занятости упал впервые за 2022 год, передает агентство Reuters.

Брисбен, Австралия Kgbo

Опубликованные 17 августа данные Австралийского бюро статистики показали, что уровень безработицы снизился до 3,4%. Это самый низкий показатель с августа 1974 года, и он свидетельствует о том, что рынок труда находится в перегретом состоянии.

При этом данные о занятости стали неожиданностью: в июле рост занятости сократился на 40 900 человек, тогда как прогнозировалось увеличение на 25 000 человек. Таким образом рост занятости впервые продемонстрировал падение с октября 2021 года.

Противоречивые данные оказали слабое влияние на рынки: австралийский доллар снизился незначительно до $0,6927, в то время как инвесторы продолжали делать ставку на то, что Резервный банк Австралии будет и далее повышать процентные ставки.

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