Канберра, 18 августа 2022, 08:22 — REGNUM Уровень безработицы в Австралии в июле снизился до 48-летнего минимума, хотя рост занятости упал впервые за 2022 год, передает агентство Reuters.

Брисбен, Австралия
Брисбен, Австралия
Kgbo

Опубликованные 17 августа данные Австралийского бюро статистики показали, что уровень безработицы снизился до 3,4%. Это самый низкий показатель с августа 1974 года, и он свидетельствует о том, что рынок труда находится в перегретом состоянии.

При этом данные о занятости стали неожиданностью: в июле рост занятости сократился на 40 900 человек, тогда как прогнозировалось увеличение на 25 000 человек. Таким образом рост занятости впервые продемонстрировал падение с октября 2021 года.

Противоречивые данные оказали слабое влияние на рынки: австралийский доллар снизился незначительно до $0,6927, в то время как инвесторы продолжали делать ставку на то, что Резервный банк Австралии будет и далее повышать процентные ставки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии сообщили о росте зарплат и снижении инфляции