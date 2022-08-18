Москва, 18 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Сырьевые котировки перестали падать, но пока не находят поводов для уверенного восстановления. Бочка североморской смеси нефти Brent стоит $93,77, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Кирилл Аристов Добыча нефти

Согласно данным минэнерго, запасы нефти в США за неделю упали на 7,06 млн баррелей при прогнозе сокращения на 0,28 млн баррелей и составили 424,954 млн баррелей.

Чуть раньше была представлена статистика API, которая отразила сокращение запасов черного золота на 0,45 млн баррелей.

Данные позитивны для покупателей нефти, но рост покупок не наблюдается. Инвесторов беспокоит пауза в ирано-американских переговорах. Она может продлиться несколько недель.

Краткосрочно, позитивные перспективы соглашения по ядерной сделке в данном случае выглядят маловероятно. Даже если стороны согласятся с предложениями друг друга, самое раннее, когда иранская нефть может поступить на мировой рынок, — это начало 2023 года.

Одновременно на цены давят страхи относительного замедления темпов экономического роста повсеместно. В частности, в Китае.

Сокращение ключевых экономических параметров дает сигналы о неустойчивости всей системы, а в таких условиях потребность в энергоносителях обычно уменьшается.

Фундаментально нефть обречена на дальнейший рост. ОПЕК ожидает роста спроса как минимум с начала осени, а ее отношения с Россией остаются прочными и конструктивными.

Баррель нефти марки Brent сегодня, 18 августа, останется в узких рамках бокового диапазона $92-95.

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