* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:21 — REGNUM В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили своих боевиков, чтобы они воздерживались от посещения парков развлечений и участия в общественных мероприятиях, чтобы спасти свою жизнь. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Командование 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук» (штаб в Герате) в письменной форме приказало своим солдатам воздерживаться от «бесцельного нахождения в парках и на улицах города».

«Противник намерен, применяя одурманивающие вещества, совершать отдельные нападения на членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разное время, на улицах города, парках и клубах», — говорится в обращении.

Этот приказ был разослан всем воинским частям. В нём отмечается: »Согласно часто поступающим сообщениям, лица, имеющие отношение к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подвергаются нападениям».

Приказ издан на фоне того, что недавно в кишлаке Кариз-Суфи уезда Гузара провинции Герат был найден труп талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

И ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в одиночку и группами подвергались смертоносным нападениям в разных частях страны.