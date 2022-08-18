Сеул, 18 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 178 574 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, 633 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Специалисты отмечают, что данный показатель является максимальным с начала пандемии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 21 861 296. Также за минувшие сутки в стране скончался 61 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 813 человек. Уровень смертности составил 0,12%.