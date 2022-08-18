Москва, 18 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. О героизме и мужестве старшего лейтенанта Артёма Деева, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили 18 августа в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что старший лейтенант в составе головного дозора обеспечивал безопасность движения колонны с боеприпасами и материальным обеспечением и во время выполнения боевой задачи обнаружил на одном из ответвлений дороги группу вооружённых украинских нацистов.

«Внезапно атаковав противника, грамотно используя условия местности, совершая маневры, группой Артема Деева было уничтожено до 15 боевиков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого часть радикалов поняла бесполезность сопротивления, сложила оружие и сдалась в плен, при этом Деев действовал на передовом рубеже атаки и руководил подразделением.

«В ходе боя он получил ранение. Самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, гвардии старший лейтенант Артем Деев обеспечил выполнение поставленной задачи», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине запросили на 24 августа США, Великобритания и страны Евросоюза.