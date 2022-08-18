Синин, Китай, , 08:17 — REGNUM Четыре человека погибли и еще 27 пропали без вести в результате горного наводнения в уезде Датун провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 18 августа газета China Daily.

Наводнение Mchs.rk.gov.ru

Инцидент произошел утром 18 августа, отмечает провинциальное бюро по чрезвычайным ситуациям. Бюро получило сообщение о бедствии из города Синин, который управляет округом, примерно в 7:00 по местному времени.

Провинция незамедлительно приступила к осуществлению мер реагирования на чрезвычайные ситуации уровня II для проведения оценочных и спасательных работ. Уровень II является вторым по степени серьезности при реагировании в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации в стране.